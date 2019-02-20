Шойгу сообщил о завершении испытаний подлодки «Посейдон»

Глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил о завершении морских полигонных испытаний беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Об этом сообщает РИА Новости.

"Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Личный состав подводной лодки-носителя "Посейдонов" прошел обучение", - сказал он.

Ранее в ходе выступления с ежегодным посланием к Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал сроки спуска на воду первой подлодки-носителя: весна текущего года.