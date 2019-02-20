Звёздные войны по-американски: Трамп приказал создать космические войска

Дональд Трамп решил расширить военные силы США, включив в их состав космические войска. Президент США подписал указ о создании этого рода войск.

Космические войска Америки займутся деятельностью спутников, а также отслеживанием пуска ракет в целях «боевого обеспечения оперативных и устойчивых наступательных и оборонительных космических операций», передаёт Мир24.

Трамп заявил, что космические войска станут поддержкой в вопросах безопасности страны, защиты американских интересов и сдерживания внешней агрессии. Новый род вооружённых сил займёт место среди ВВС Соединённых Штатов.