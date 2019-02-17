Россия представила на выставке в Абу-Даби беспилотник-камикадзе

На Международной выставке вооружений и военной техники, проходящей в эти дни в Абу-Даби (ОАЭ), Россия представила новое интеллектуальное оружие – самоподрывающийся беспилотник КУБ-БЛА.

Высокоточный ударный беспилотный комплекс КУБ-БЛА предназначен для поражения удаленных наземных целей по координатам. Разработка подобных беспилотных комплексов является сейчас одним из наиболее перспективных направлений развития беспилотных авиационных систем.

КУБ-БЛА может лететь до 30 минут в скоростном диапазоне 80-130 км/ч, неся целевую нагрузку массой до трех килограммов. Благодаря скрытому запуску, высокой точности и бесшумности с беспилотным снарядом трудно бороться стандартными средствами ПВО. Кроме того, беспилотник-камикадзе не обращает внимания на скрытность цели и рельеф местности.

«КУБ-БЛА – это шаг к абсолютно новому ведению боевых действий. Мы уверенно держимся в первых рядах среди стран-производителей такого рода вооружений. Комплекс успешно прошел испытания и готов к применению», - заявил генеральный директор Ростеха, в который входит концерн «Калашников», разработавший ударный беспилотный комплекс, Сергей Чемезов.