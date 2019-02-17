Новейшая российская авиационная ракета С-8ОФП «Бронебойщик» успешно прошла государственные испытания. В настоящее время решается вопрос о сроках начала поставок ракеты в армию.

«Бронебойщик» дополнит семейство неуправляемых авиационных ракет С-8. В зависимости от настроек взрывателя, ракета способна взрываться перед преградой или за ней, а также пробивать преграду, находящуюся перед заданной целью.

Ракетами С-8ОФП «Бронебойщик» планируется оснащать самолеты типа Су-25 и вертолеты Ми-8, сообщает РИА Новости.