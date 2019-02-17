Для новой боевой экипировки разработают микробеспилотник

В России началась разработка нового микробеспилотника. Этой беспилотной системой планируется оснастить боевую экипировку «Ратник» третьего поколения, сообщили сегодня разработчики.

Разработку бесшумного малогабаритного дрона ведет Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). Согласно заданным характеристикам, беспилотный комплекс сможет следить за объектами противника с безопасного расстояния, находить цели, маневрировать в заданной зоне.

«Это современная умная система воздушной разведки на базе сверхлегкого беспилотного летательного аппарата. За счет применения уникальной технологии позиционирования и управления она позволит подразделениям вести разведку даже при противодействии средств радиоэлектронной борьбы», - рассказал индустриальный директор «Ростеха», в состав которого входит ЦНИИТОЧМАШ, Сергей Абрамов.

Согласно заявленным характеристикам, масса беспилотного комплекса с навигационной аппаратурой и видеосистемой составит не более полутора килограммов. Рабочий температурный диапазон предусматривает применение комплекса практически в любых климатических условиях, сообщает РИА Новости.