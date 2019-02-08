Экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота провели плановые тренировки, отработав навыки управления вертолетом в условиях недостаточной видимости – по приборам.

Во время учения летчики выполнили более 60 посадок – в светлое и в темное время суток, на ходу и в дрейфе – на палубы корветов проекта 20380 и сторожевого корабля «Ярослав Мудрый». Также были отработаны тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника.

«Ночные полеты занимают особое место в программе подготовки экипажей вертолетов. Каждый пилот должен обладать навыками управления вертолетом в условиях недостаточной видимости, когда необходимо выполнить полетное задание, осуществить безопасные взлет и посадку на палубу корабля, ориентируясь исключительно по приборам», - отметила пресс-служба Министерства обороны РФ.