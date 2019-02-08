ВМС США: американские авианосцы не испугает оружие противников

Начальник штаба ВМС США Джон Ричардсон заявил, что ракетные системы потенциальных противников Штатов за последнее время улучшились. Однако и Америка в ближайшем будущем намерена усилить свою защиту.

По его словам, американскими специалистами по вооружению в настоящий момент ведется активная работа c целью приспособиться к новым угрозам, исходящим от таких сильных соперников, как Китайская Народная Республика.

В ходе своего выступления перед экипажем новейшего авианосца "Джеральд Форд" Ричардсон пояснил, что имеет ввиду высокоточное оружие, а также устанавливаемые силами береговой охраны ракеты, пишет Business Insider.

На авианосцы США установят новые системы защиты, которые сделают боевые корабли неуязвимыми: "Мы говорим об электромагнитном оружии, мощных лазерах и очень надежных радарах", - уточнил главнокомандующий ВМС США.