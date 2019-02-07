В НАТО приступили к созданию истребителя шестого поколения

Министры обороны Франции и Германии Флоранс Парли и Урсула фон дер Ляйен подписали контракт на проведение опытно-конструкторских работ по созданию истребителя 6-го поколения, пишет Defense News.

По информации издания, сумма двухлетнего контракта составляет от 65 до 74 млн евро. Новейшие истребители должны к 2040 году заменить устаревшие истребители четвертого поколения "Рафаль" и "Еврофайтер Тайфун".

Разработкой боевого самолета нового поколения FCAS, или Future Combat Air System, займутся самолетостроительные компании Airbus и Dassault Aviation. Исследовательские работы планируется начать 20 февраля 2019 года.