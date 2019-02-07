Исследование Шведского института оборонных исследований свидетельствует о повышенном интересе к учениям российских военных, считает первый зампредседателя комитета ГД по обороне Андрей Красов. Шведские аналитики: Россия готовится вести полномасштабную войну

Он отметил, что такое исследование не единично. Также усиливается "поиск развединформации о силах и средствах, привлекаемых на эти учения", учащаются полеты разведывательной авиации над территорией РФ.

Однако депутат подчеркнул, что Россия - мирная страна. Свои военные учения она проводит исключительно на собственной территории и лишь для обеспечения неприкосновенности границ и безопасности граждан.

"Давайте лучше обратим взор на псевдооборонительные действия НАТО и западную коалицию, которая так лихо порождала «цветные» революции по всему миру и всеобщий хаос", - цитирует Красова портал RT.

Напомним, ранее, как уже сообщали АН, шведские военные аналитики оценили учения "Запад-2017" и "Восток-2018", и сделали заключение о том, что Российская Федерация готовится к полномасштабной войне.