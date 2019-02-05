Минобороны: российская армия может отказаться от патронов калибра 5.45 мм
5 февраля 2019, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]
Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ рассматривает возможность отказа от патронов калибра 5.45 мм, используемых в АК-74, АК-12 и других образцах стрелкового вооружения.
По мнению специалистов данного управления, эффективность боеприпаса на средней и большой дальности в целом невысока, особенно в том случае, если потенциальные противники при атаке защищены бронежилетами.
В российской армии превалируют два калибра - 5.45 и 7.62 мм. Так как первый якобы не отвечает необходимым требованиям, инженерам надлежит заняться модернизацией патронов и стрелкового оружия второго калибра.
Патрон 5.45 мм приняли на вооружение в 1974 году. Из основных преимуществ можно выделить высокую настильность траектории, малый импульс отдачи и небольшую массу, позволяющую стрелку носить больший боезапас.