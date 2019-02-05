Минобороны: российская армия может отказаться от патронов калибра 5.45 мм

Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ рассматривает возможность отказа от патронов калибра 5.45 мм, используемых в АК-74, АК-12 и других образцах стрелкового вооружения. Видео: «Калашников» представил новый автомат АК-308 под патрон НАТО

По мнению специалистов данного управления, эффективность боеприпаса на средней и большой дальности в целом невысока, особенно в том случае, если потенциальные противники при атаке защищены бронежилетами.

В российской армии превалируют два калибра - 5.45 и 7.62 мм. Так как первый якобы не отвечает необходимым требованиям, инженерам надлежит заняться модернизацией патронов и стрелкового оружия второго калибра.