Порошенко анонсировал отстаивание свободы мореходства в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские суда "точно" вновь пройдут через Керченский пролив. Однако на сей раз на борту кораблей могут быть эксперты ОБСЕ и журналисты.

Киев не откажется от планов снова отправить корабли через Керченский пролив, заявил президент Незалежной в эфире одного из украинских телеканалов, не назвав при этом никаких точных сроков начала "акции".

"Пойдут только добровольцы, я не исключаю, что там будут и журналисты, не исключаю, что там будут эксперты ОБСЕ", - цитирует Порошенко RT. Так, по его словам, Киев намерен "отстаивать свободу мореплавания".