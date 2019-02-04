В составе Северного флота создано антидиверсионное подразделение

В составе Северного флота ВМФ России появился новый отряд специального назначения. Он будет базироваться в Североморске и заниматься борьбой с подводными диверсионными силами противника.

«Главной задачей отряда является обеспечение безопасности базирования боевых кораблей, в числе которых флагман Северного флота – тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», - сообщила сегодня пресс-служба Северного флота.

Личный состав отряда специального назначения набран из военнослужащих по контракту. Все они имеют специальную подготовку и опыт водолазной работы. Отряд оснащен водолазным снаряжением и быстроходными лодками для патрулирования охраняемой акватории, вооружен автоматическим стрелковым оружием. В его задачу входит быстрое реагирование в случае нападения на охраняемую территорию и с моря, и с суши. Новое подразделение подчиняется соединению надводных кораблей Северного флота ВМФ РФ, сообщает RT.