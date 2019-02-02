Российский флот вооружили тошнотворными галлюциногенами

Российские военные корабли начали получать новые системы помех. Они вызывают галюцинации и тошноту.Новая разработка станции визуально-оптических помех 5П-42 начали поступать на фрегаты военно-морского флота. Они установлены на «Адмирале флота Советского Союза Горшкове» и «Адмирале флота Касатонове».

В скором времени аппаратуру установят еще на два фрегата, которые пока еще строятся.

Станция «Филин» была разработана специалистами холдинга «Росэлектроника». Сообщается, что ее предназначение — подавление визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания, как стрелкового оружия, так и оружия ближнего боя.

Новые станции способны дезориентировать противника. Они могут вызвать тошноту и галлюцинации.