Корабли ВМФ РФ получили системы, вызывающие у противника галлюцинации

Военно-морскому флоту Российской Федерации начали поставлять станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", ослепляющие противника и вызывающие у него галлюцинации, головокружение и тошноту.

Их уже установили на фрегатах "Адмирал флота Советского Союза Горшков" (передан в ВМФ в 2018 году) и "Адмирал флота Касатонов", проходящем испытания​​​. В будущем станции получат еще два фрегата, передает РИА Новости.

Каждая из них предназначена для заглушения визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия в ночное и сумеречное время суток, а также для подавления оружия ближнего боя.