Взрыв освободил реку Бурея в Хабаровском крае

Военные инженеры взорвали природную плотину, которая образовалась в результате обрушения сопки у Бурейской ГЭС в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Опубликовано видео с места падения метеорита под Хабаровском

Напомним, в начале декабря прошлого года на юго-западе Хабаровского края обрушилась часть сопки, которая перекрыла русло реки. В результате оползня под угрозой подтопления оказалось село Чекунда.

Тогда некоторые специалисты предположили, что причиной обрушения могло стать падение метеорита. К месту возможного приземления небесного тела ученые даже снарядили несколько научных экспедиций.

Сейчас на "разбор" образовавшихся завалов военные потратили 56 тонн тротила. В итоге скальный массив, который создавал угрозу затопления населенных пунктов, был разрушен, река вернулась в русло.





Видео предоставлено телеканалом Рен ТВ.