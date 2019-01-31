Порошенко разрешил Минобороны прямые покупки оружия из-за рубежа

Президент Украины подписал закон о правилах закупки вооружения, позволяющий Минобороны напрямую приобретать вооружение из-за рубежа. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Петра Порошенко.

Поправки в закон разрешают ВСУ без каких-либо посредников покупать иностранное оружие. Это позволит сделать приобретение оборонной продукции проще, быстрее и дешевле, пишет РИА Новости.

Таким образом, украинские Минобороны и Генштаб смогут закупать за границей вооружения, которые страны НАТО готовы поставить Киеву: "Вооруженные силы давно этого ждали", - отметил Порошенко.