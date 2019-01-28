Опубликованы кадры перехвата Су-27 самолета-разведчика ВВС США

Министерство обороны РФ в понедельник, 28 января, опубликовало кадры сопровождения российским истребителем Су-27 самолета-разведчика ВВС США над приграничной акваторией Балтийского моря.

Сегодня российский истребитель Су-27 был поднят по тревоге на перехват воздушной цели, приближающейся к государственной границе России. Экипаж истребителя приблизился к цели на безопасное расстояние. Цель оказалась самолетом-разведчиком P-8A Poseidon ВВС США. Заметив, что его засекли, самолет-разведчик удалился из российской приграничной зоны. Истребитель вернулся на базу.

В Министерстве обороны РФ отмечают, что в последнее время у российских границ значительно возросла активность иностранных самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов. Чаще всего их засекают в районе Крымского полуострова и у западных границ России.