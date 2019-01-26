"Смертоносная угроза": эксперт США оценил модернизированный Ту-22М3

Старший аналитик Национального института госуправления США Марк Шнайдер высоко оценил модернизированный российский бомбардировщик Ту-22М3. Статья опубликована на сайте Военно-морского института США.

Шнайдер отмечает, что модернизация оружия бомбардировщика "впечатляет". По его словам, новое вооружение расширяет возможности бомбардировщика как против наземных целей, так и против кораблей.

Это особенно важно потому, что США сейчас не имеют защиты от гиперзвуковых ракет (речь идет о ракете Х-47М2 "Кинжал" дальность полета которой составляет более 2 тысяч км при запуске с истребителя).

Кроме того, Ту-22М3 будет оснащен сверхбыстрыми ракетами большой дальности как с ядерными, так и с обычными боеголовками. Системы радиоэлектронного подавления усложняют перехват данного самолета.

Шнайдер заявил, что Ту-22М3 может нести серьезную угрозу зарубежным странам:" ВМС США должны в ближайшее время разработать технику и военную доктрину для борьбы с этой смертоносной угрозой", - заключил он.