Разработчики показали в деле новый пистолет для российской армии «Удав»

Российский пистолетный комплекс «Удав» успешно прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Разработчики новейшего пистолета наконец-то показали его в деле. Эксперт сравнил новый «Удав» с легендарным пистолетом Макарова

Разработчиком нового пистолета «Удав» является 29-летний российский инженер-конструктор Иван Козлов. Проектировщик предусмотрел возможность исполнения пистолета в общевойсковой и специальной версиях. Кроме того, пистолет подходит и для правшей, и для левшей.

Пистолет оснащен новым патроном калибра 9х21 мм. Наличие патрона в патроннике можно проверять визуально и тактильно. Оружие способно работать при температурах от -50 до +70 градусов. Емкость магазина – 18 патронов, «Удав» допускает использование трассирующих, бронебойных и экспансивных боеприпасов, способен пробивать бронежилеты до 2-го класса защиты. Оружие создано целиком из деталей российского производства, сообщает телеканал «Звезда».