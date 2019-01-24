Разработчики показали в деле новый пистолет для российской армии «Удав»
24 января 2019, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]
Российский пистолетный комплекс «Удав» успешно прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Разработчики новейшего пистолета наконец-то показали его в деле.
Разработчиком нового пистолета «Удав» является 29-летний российский инженер-конструктор Иван Козлов. Проектировщик предусмотрел возможность исполнения пистолета в общевойсковой и специальной версиях. Кроме того, пистолет подходит и для правшей, и для левшей.
Пистолет оснащен новым патроном калибра 9х21 мм. Наличие патрона в патроннике можно проверять визуально и тактильно. Оружие способно работать при температурах от -50 до +70 градусов. Емкость магазина – 18 патронов, «Удав» допускает использование трассирующих, бронебойных и экспансивных боеприпасов, способен пробивать бронежилеты до 2-го класса защиты. Оружие создано целиком из деталей российского производства, сообщает телеканал «Звезда».