Опубликованы фото тяжелого невидимого беспилотника "Охотник"
24 января 2019, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]
Первые фотографии ударно-разведывательного беспилотника С-70 "Охотник" появились в Сети. Снимки новейшего БПЛА можно посмотреть в Twitter, пишет "Российская газета" со ссылкой на источники.
Ранее внешний вид новейшего БПЛА был строго засекречен: "Держите. Ударный, тяжелый, реактивный", - гласит подпись под фотографиями разработки на одном из аэродромов в социальных сетях.
Напомним, контракт на разработку "Охотника" был подписан в 2011 году. Спустя три года был создан первый макет для испытаний. Подробности технических характеристик по-прежнему не раскрываются.
Новейший российский ударный беспилотник "Охотник". pic.twitter.com/HMSL7fT59v— Военный обозреватель (@Milcolumnist) 23 января 2019 г.
Тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник". Фото @fighter_bomber pic.twitter.com/JY4ayUQnra— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 24 января 2019 г.