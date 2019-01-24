Первые фотографии ударно-разведывательного беспилотника С-70 "Охотник" появились в Сети. Снимки новейшего БПЛА можно посмотреть в Twitter, пишет "Российская газета" со ссылкой на источники.

Ранее внешний вид новейшего БПЛА был строго засекречен: "Держите. Ударный, тяжелый, реактивный", - гласит подпись под фотографиями разработки на одном из аэродромов в социальных сетях.

Напомним, контракт на разработку "Охотника" был подписан в 2011 году. Спустя три года был создан первый макет для испытаний. Подробности технических характеристик по-прежнему не раскрываются.