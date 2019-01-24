Видео, как российский Су-27 перехватил шведский самолет-разведчик

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеозапись перехвата российским истребителем Су-27 из состава дежурных сил по ПВО самолета-разведчика "Гольфстрим" ВВС Швеции.

Как ранее сообщали АН, самолет российских ВВС перехватил над Балтикой и заставил удалиться шведский самолет-разведчик "Гольфстрим", летевший к российской границе с выключенным транспондером.

Су-27 приблизился к воздушному объекту, опознал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, после чего "Гольфстрим" удалился от государственной границы, а Су-27 вернулся на свой аэродром.



