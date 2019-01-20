Переданные Лаосом Т-34 прибыли в Подмосковье

Тридцать танков Т-34, которые власти Лаоса ранее вернули российским военным, прибыли в подмосковный Наро-Фоминск. Впоследствии танки поступят в распоряжение Кантемировской танковой дивизии. Под Владимиром встретили состав с танками Т-34 из Лаоса

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова. По его словам, это знаменательный и торжественный день возвращения машин на родину.

В ближайшее время, уточнил он, экипажи танков начнут подготовку к грядущему параду Победы на Красной площади. Также боевые машины будут участвовать в исторических теле- и кинопроектах.

Как ранее сообщали АН, 19 января эшелон с тридцатью легендарными танками Т-34, которые были переданы России Лаосом, встретили под Владимиром. Их приветствовали концертом и митингом.