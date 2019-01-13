Эксперты прочат российскому «Посейдону» статус мирового диктатора

В ближайшем будущем Военно-морской флот РФ поставит на боевое дежурство стратегические необитаемые подводные аппараты с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Эксперт оценил это оружие. СМИ США: Русская суперторпеда «Посейдон» смоет американские города

Ранее стало известно, что в ближайшей перспективе ВМФ России планирует поставить на боевое дежурство 32 подводных беспилотных аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Эти подводные беспилотники способны сделать всю американскую систему противоракетной обороны совершенно беспомощной.

«По две подлодки-носителя «Посейдонов» войдут в боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов. Каждая будет нести максимум по восемь беспилотников. Общее количество «Посейдонов» на боевом дежурстве может достигать 32 единиц. Одним из штатных носителей станет атомная подлодка специального назначения «Хабаровск». Эта субмарина сейчас строится», - сообщил агентству ТАСС источник в ОПК.

Эксперты отмечают, что аппараты «Посейдон» вместе с подлодками-носителями входят в так называемую океанскую многоцелевую систему «Статус-6», которую многие считают развитием проекта Т-15 академика Сахарова. Проект «торпеды Сахарова» в советские времена так и не был реализован из-за недостатка технических возможностей.

«Имея такое оружие, в частности, «Посейдон» (а точнее, систему «Статус-6»), Россия может стать мировым диктатором. Если бы у меня в руках была такая система, то у меня весь мир ходил бы по струнке и говорил: чего изволите? А если серьезно, то Россия сегодня обладает оружием, которое гарантирует, что большой войны не будет. Так что Россия может смело командовать мировым парадом. И чем раньше она начнет это делать, тем меньше в мире прольется крови», - высказал мнение доктор технических наук, профессор, специалист по ядерной физике и атомной энергетике, экс-заместитель директора ВНИИ атомного машиностроения по науке (с 1980 по 2009 год) Игорь Острецов в беседе с «МК».