В РФ могут разрешить сбивать гражданские самолеты

В РФ разрешат сбивать гражданские самолеты с пассажирами, если они нарушат воздушную границу страны. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

Отмечается, что документ разработан в Министерстве обороны России. Главным условием для решения открыть огонь должна являться угроза экологической катастрофы или массовой гибели людей.

Нарушителя несколько раз предупредят о необходимости покинуть воздушное пространство РФ. Гражданские и военно-транспортные суда сначала попробуют принудить к посадке на аэродром.

В случае, если экипаж такого аэро-аппарата никак не отреагирует на радио- и визуальные сигналы российских военных, последним будет разрешено открыть огонь на поражение.

Как подчеркивает издание, подготовленное Минобороны постановление в первую очередь направлено на противодействие возможным терактам с использованием захваченных самолетов.