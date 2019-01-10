Анкара отказалась подчиняться требованиям Вашингтона по С-400

Турция не пойдет на поводу у США по вопросу о закупке российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом в четверг в эфире телеканала NTV заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу предостерег Вашингтон от давления на Анкару в вопросе закупки российских ЗРК. Министр подчеркнул, что Турция ни при каких условиях не откажется от данного ею слова, а стремление США диктовать условия навал неприемлемым.

"У нас есть подписанное соглашение по С-400, и данного нами слова мы не забудем. Мы можем договориться с США о покупке ЗРК Patriot", - сказал он, цитирует ТАСС, пояснив при этом, что сделки не будет, если ее условием станет отказ от C-400.