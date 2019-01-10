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В ЦАР заявили о возможном создании российской военной базы
10 января 2019, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
Не исключено, что в Центральноафриканской республике может появиться российская военная база. Об этом заявила в интервью РИА Новости глава министерства обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.
При этом она отметила, что конкретных решений и договоренностей по данному вопросу, в том числе на президентском уровне, на текущий момент нет, несмотря на появляющуюся в СМИ информацию.
"Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении, которое уже было заключено между нашими странами", - заявила глава ведомства.
Койяра добавила, что Россия - "единственная страна", которая поставила ЦАР вооружение и обучает военнослужащих этого государства (в образовательном центре города Беренго).
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