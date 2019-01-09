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В авиаполк ЗВО в Тверской области прибыли первые истребители Су-35
9 января 2019, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]
Новейшие многоцелевые истребители Су-35 прибыли на аэродром постоянного базирования Западного военного округа в Тверской области. Экипажи истребителей совершили перелет из Комсомольска-на-Амуре.
«Первые экипажи осуществили перелет на дальность более девяти тысяч километров с тремя дозаправками на оперативных аэродромах Центрального и Восточного военных округов», - сообщила сегодня пресс-служба Западного военного округа.
В пресс-службе ЗВО пояснили, что истребители прибыли на аэродром постоянного базирования в Тверской области из Комсомольска-на-Амуре, с завода-изготовителя. В ближайшее время экипажи истребителей Су-27 пройдут переобучение на Су-35 и заступят на боевое дежурство. Новейшие многоцелевые истребители Су-35 будут охранять воздушные границы северо-запада России, сообщает RT.
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