В Крыму прошли учения с ракетными комплексами «Бал»

Расчеты берегового ракетного комплекса "Бал" Черноморского флота России провели в Крыму учения, на которых отработали удары по надводным морским целям, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Стрельбы были проведены по условным целям "при развертывании с марша". Сообщается также, что в ходе учений комплексы выполнили условные (электронные) пуски ракет.

Противокорабельный береговой ракетный комплекс "Бал" предназначен для поражения вражеских надводных целей на расстоянии до 260 километров ракетами Х-35У, и до 120 - ракетами Х-35.