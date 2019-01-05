Замена пистолета Макарова успешно прошла испытания

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения завершил испытания нового пистолета для Министерства обороны России, поступающего на замену пистолету Макарова (ПМ).

"Завершены государственные испытания пистолета "Удав", он рекомендован к принятию на вооружение", - сказал представитель Минобороны, передает в субботу агентство ТАСС.

Прошедшие испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть, а также устойчивую способность функционировать в экстремальных условиях.

По информации разработчика, калибр патрона для нового пистолета - 9 мм. Но он немного длиннее ПМ: 21 мм вместо 18 мм, благодаря чему увеличена мощность выстрела и прицельная дальность.