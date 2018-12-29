Военные итоги 2018 года

В прошедшем году не произошло потепления между Россией и США. Весь год за океаном продолжалась внутриполитическая грызня. В этих условиях Дональд Трамп ничего сделать так и не смог. В итоге в отношениях между двумя сильнейшими в военном плане государствами планеты даже похолодало. Зато ещё сильнее потеплело между Москвой и Пекином.

Видеоинтервью главного редактора «АН» Андрея Угланова с академиком РАН, генеральным конструктором знаменитого института «Теплотехника» Героем Труда России и отцом грозной «Булавы» Юрием Соломоновым смотрите на Youtube канале За угломВ минувшем году закончилась активная фаза войны в Сирии. Американцы собираются выводить свой контингент из республики. Долгожданный мир уже скоро должен окончательно вернуться в страну.



Год 2018 также ознаменовался заявлением о выходе США из договора РСМД. России в этой области бояться нечего. У нас группировка баллистических и крылатых ракет средней дальности появится очень быстро. С зарядами тоже проблем не будет. Это, конечно, пугает европейских союзников США – ракеты будут смотреть на них. Но противостоять Вашингтону они не могут, поэтому вынуждены поддерживать обвинения в адрес России в нарушениях договора. Американцы, пытаясь как-то сгладить последствия, начали выставлять условия, на которых готовы остаться в ДРСМД, но они для России заведомо невыполнимы.



Смешной военной баталией 2018 года военные аналитики называют керченскую провокацию. Не менее клоунским выглядит и так называемое украинское «военное положение». Оно имело шансы перерасти в полномасштабное военное обострение

с неминуемым разгромом «героев» ВСУ.



Сенсационное выступление с посланием Федеральному собранию В. Путина, где он рассказывал о шести новейших видах вооружения, – одна из главных новостей года.



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