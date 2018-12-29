Пентагон отказался комментировать передачу американского оружия сирийским курдам

Представитель Пентагона Шон Робертсон заявил, что комментариев на тему перемещения и местонахождения американского оружия и военного оборудования после ухода США из Сирии не будет. Reuters: США, уходя из Сирии, решили оставить оружие курдам

По его словам, Пентагон не будет комментировать информацию о местонахождении или перемещении американского оружия после вывода войск США из Сирии, поскольку это "неуместно".

Он добавил, что сейчас идет планирование вывода американских военных, который будет осуществляться "целенаправленно и контролируемо", а также с соблюдением мер безопасности.

Между тем, все то же агентство Reuters отмечает, что если Вашингтон все же оставит курдам оружие, это вызовет гнев Турции, которая считает, что те связаны с террористами.

Напомним, как ранее сообщали АН, покидающие Сирию войска Соединенных штатов Америки могут передать свое оружие курдским формированиям на территории Республики.