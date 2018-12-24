Шойгу заявил о небывалом оснащении российской армии современным оружием

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российская армия в 2018 году вышла на беспрецедентный уровень оснащенности современным вооружением, которого нет ни у одной армии мира.

По словам главы оборонного ведомства, в 2018 году войска получили более 1.5 тысячи образцов вооружения и свыше 80 тысяч единиц техники: "Это огромная цифра", - цитирует Шойгу РИА Новости.

Благодаря этому на текущий момент отечественная армия, по его словам, стала самой современной в мире. В 2019 году количество нового оружия в войсках достигнет 67%, а еще через год - 70%.