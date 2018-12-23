Минобороны опубликовало видео учений Ту-160 и Ту-95

Министерство обороны России опубликовало видео с кадрами с учений самолетов Ту-160 и Ту-95, прошедших в 2018 году. Публикация видеоролика приурочена ко Дню дальней авиации ВКС России.

На кадрах запечатлены военные учения дальней авиации российских ВКС. Ту-160 и Ту-95МС совершенствовали дозаправку в воздухе на высоте около пяти метров и на скорости 600 км/час.

Профессиональный праздник традиционно отмечается 23 декабря в честь первого испытательного полета бомбардировщика эскадры "Илья Муромец", который был проведен в 1913 году.



