В Киеве предложили отправить в Керченский пролив британский военный корабль
23 декабря 2018, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил проверить реакцию России на проход через Керченский пролив корабля ВМС Великобритании.
Напомним, как ранее сообщали АН, накануне в Одессу прибыл британский корабль-разведчик HMS Echo. Судно не несет вооружения и на него не распространяются запрет на проход к Азовскому морю.
"Потому интересно, как будут развиваться события, если этот корабль пройдет в караване, как они будут реагировать", - заявил чиновник, отметив, что ранее никто этого сделать не пытался.