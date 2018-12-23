В Киеве предложили отправить в Керченский пролив британский военный корабль

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил проверить реакцию России на проход через Керченский пролив корабля ВМС Великобритании. Британский корабль-разведчик прибыл в порт Одессы

Напомним, как ранее сообщали АН, накануне в Одессу прибыл британский корабль-разведчик HMS Echo. Судно не несет вооружения и на него не распространяются запрет на проход к Азовскому морю.

"Потому интересно, как будут развиваться события, если этот корабль пройдет в караване, как они будут реагировать", - заявил чиновник, отметив, что ранее никто этого сделать не пытался.