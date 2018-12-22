ВМС Ирана запустили ракеты вблизи американского авианосца

Военно-морские силы Ирана произвели запуск ракет в Персидском заливе вблизи американского атомного авианосца USS John C. Stennis и сопровождающих его кораблей, сообщило агентство Associated Press.

Во время захода группы кораблей ВМС США во главе с авианосцем USS John C. Stennis в акваторию залива около 30 кораблей Корпуса стражей исламской революции следовали за группой США.

"Корабли Корпуса стражей исламской революции следили за John C. Stennis и его ударной группой, в какой-то момент запустив ракеты и выпустив рядом дрон", - говорится в сообщении агентства.

Как ожидается, авианосец будет дислоцирован в регионе Ближнего Востока в течение двух месяцев, и большую часть этого времени он будет перемещаться в пределах Персидского залива.

Отмечается, что сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции мобилизовали свои войска на побережье Персидского залива в рамках подготовки к "крупномасштабным военным учениям".​