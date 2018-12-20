Порошенко объявил о переброске войск для защиты Азовского и Черного морей

Украинский президент Петр Порошенко заявил о переброске десантно-штурмовых войск самолетами на побережья Азовского и Черного морей для защиты от возможной агрессии Российской Федерации.

"В частности, подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей", – передает слова украинского лидера РИА Новости.

Делается это для безопасности на данном направлении, отметил украинский президент. Боевая готовность армии увеличена, в район стянуты дополнительные силы армии, Нацгвардии, СБУ.

Петр Порошенко отметил, что сразу после введения военного положения на Украине было проведено "слаживание" бригад, которые встали на защиту этих стратегических территорий.