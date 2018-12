Американский интернет-портал We Are The Mighty смоделировал последствия удара российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками по Соединенным штатам. Прогноз неутешителен. Три атомные подводные лодки проекта "Борей" приняты в состав ВМФ России

Расчеты журналистов показали, что одной субмарины (например, "Юрия Долгорукого" с крылатыми ракетами "Булава") достаточно для нанесения непоправимого ущерба американской армии и флоту.

Лучшей позицией для запуска ракет с ядерными боеголовками журналисты назвали акваторию Мексиканского залива: оттуда ракеты смогут "достать" все важные военные и коммуникационные центры США.

Под удар РПКСН "Борей" могут попасть Пентагон, военно-морская база "Кингс-Бэй" в Джорджии, военно-воздушная база "Уайтмен" в Миссури и другие объекты минобороны Соединенных штатов Америки.