Британский корабль-разведчик прибыл в порт Одессы

Гидрографическое судно Военно-морских сил Великобритании HMS Echo прибыло в порт Одессы. Корабль пришвартовали к понтонному причалу яхт-клуба "Одесса" сегодня, в 10:35 по местному времени.

Об этом в среду, 19 декабря, сообщает одно из местных изданий. Отмечается, что это первое судно стран-членов НАТО, прибывшее на Украину после инцидента в Керченском проливе.

Корабль будет оставаться в городе еще несколько дней. HMS Echo прибыл в Украину для участия в маневрах совместно с флагманом украинских ВМС, кораблем "Гетман Сагайдачный".