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В Минобороны РФ рассказали о плане на случай выхода США из ДРСМД
17 декабря 2018, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]
Ракетные войска стратегического назначения России учитывают последствия возможного выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.
В интервью газете Вооруженных сил "Красная Звезда" он отметил, что влияние связанных с этим новых угроз нашей безопасности учитывается при планировании боевого применения РВСН.
По мнению командующего, Соединенные штаты хотят нейтрализовать стратегические ядерные силы Российской Федерации и будут продолжать вести поиск способов для реализации своих планов.
В свою очередь, в России разработан ряд мер, позволяющих снизить эффективность перспективной системы противо-ракетной обороны Соединенных штатов Америки в Европе, отметил Каракаев.
По его словам, данные меры связаны, прежде всего, с разработкой РК, которые оснащены передовыми средствами противодействия ПРО современным боевым оснащением с "повышенной живучестью".
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