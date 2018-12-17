В Минобороны РФ рассказали о плане на случай выхода США из ДРСМД

Ракетные войска стратегического назначения России учитывают последствия возможного выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.

В интервью газете Вооруженных сил "Красная Звезда" он отметил, что влияние связанных с этим новых угроз нашей безопасности учитывается при планировании боевого применения РВСН.

По мнению командующего, Соединенные штаты хотят нейтрализовать стратегические ядерные силы Российской Федерации и будут продолжать вести поиск способов для реализации своих планов.

В свою очередь, в России разработан ряд мер, позволяющих снизить эффективность перспективной системы противо-ракетной обороны Соединенных штатов Америки в Европе, отметил Каракаев.

По его словам, данные меры связаны, прежде всего, с разработкой РК, которые оснащены передовыми средствами противодействия ПРО современным боевым оснащением с "повышенной живучестью".