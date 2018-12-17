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РВСН: испытания ракет "Сармат" начнутся в ближайшее время

17 декабря 2018, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]

РВСН: испытания ракет "Сармат" начнутся в ближайшее время
фото: соцсети

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" начнутся в ближайшее время, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

Летные испытания будут проходить на российском космодроме Плесецк. В настоящее время там создается вся необходимая для пусков РК "Сармат" инфраструктура, пишет издание "Свободная пресса".

Первые серийные образцы нового ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат" с 2021 года начнут поступать на вооружение Ужурской ракетной дивизии, сообщил Каракаев газете "Красная звезда".

Кроме того, по словам генерал-полковника, до конца 2018 года в Ракетные войска стратегического назначения поступят порядка 100 новых образцов вооружения, в том числе ракеты "Ярс".

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