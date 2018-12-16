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Эксперты National Interest сравнили российский Ил-112В с украинским Ан-140
16 декабря 2018, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты американского издания The National Interest сравнили новый российский транспортный самолет Ил-112В с украинским Ан-140 аналогичного класса. Эксперты нашли много сходств и несколько важных различий.
В советское время основное внимание разработкам в сфере транспортной авиации уделяли конструкторские бюро Ильюшина и Антонова. Существовало некоторое разделение: так, КБ Ильюшина в основном создавало тяжелые, а КБ Антонова – легкие транспортные самолеты, напомнил автор статьи.
По мнению американского эксперта, российский Ил-112В и украинский Ан-140 конструктивно очень схожи. Тем не менее, автор нашел несколько различий между летающими машинами. Например, Ил-112В превосходит украинского коллегу в габаритах, зато Ан-140 летает быстрее (575 км/ч против 500 км/ч).
Двигатель, установленный на Ил-112В, превосходит в эффективности мотор украинского коллеги, что дает российскому самолету преимущества в дальности полета и стоимости техобслуживания. Помимо этого, Ил-112В оснащен новой системой противоракетной обороны «Президент-С». Еще один немаловажный фактор – Россия продвигает Ил-112В в качестве замены британских ближнемагистральных самолетов, находящихся на вооружении ВВС Индии. В то время как производство украинских Ан-140 полностью прекращено, передает мнение эксперта РИА Новости.
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