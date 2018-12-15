Опубликовано видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы
15 декабря 2018, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]
Видеозапись возвращения российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 на аэродром базирования в Россию появилась в Сети. Самолеты вернулись после визита в Венесуэлу.
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры возвращения, на которых запечатлена показана посадка двух самолетов в ночных условиях, а также церемония встречи экипажей с угощением хлебом-солью.
Российские самолеты Ту-160 преодолели порядка двенадцати тысяч километров с дозаправкой в воздухе, пролетев над Атлантическим океаном, Карибским, Норвежским и Баренцевым морем.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры приземления бомбардировщиков-ракетоносцев на аэродром Венесуэлы, а также видеозапись самих полетов российских Ту-160 над водами Карибского моря.