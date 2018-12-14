На боевое дежурство в России заступил лазерный комплекс

О появлении на вооружении российской армии современных лазеров сообщил широкой аудитории президент Путин в марте 2018 года. В июле боевой лазерный комплекс "Пересвет" прошёл испытания и поступил на вооружение. А с 1 декабря заступил на боевое дежурство.



Это оружие высокой точности и повышенной дальности. Ему предсказывают хорошую перспективу применения в ПВО и противоракетной обороне. Несмотря на то, что дальность и сила удара лазера теряется в зависимости от наличия в воздухе дисперсных смесей, в том числе тумана, дыма, облаков, его эффективность неоспорима. Со временем конструкторы решат и эту проблему, и, как в фантастических фильмах, лазер станет оружием будущего.



Пока эксперты отмечают громоздкость "Пересвета", он размещается на двух платформах КамАза, но в ближайшей перспективе учёные обеспечат ему компактность. Использовать его можно будет не только с земли, но и на борту самолётов. Для "Пересвета" досягаемы не только самолёт, ракета, но и искусственные спутники Земли в Космосе.



С различной степенью успеха разработкой лазерного оружия занимаются и за границей. В США и Китае успешно продвигаются по этому направлению. С увеличением дальности и силы поражения лазерного оружия войны примут характер бесконтактных, но ужасных по количеству жертв.





