Сообщения о наличии в Крыму ядерного оружия назвали измышлениями

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в Республике Крым могло быть размещено ядерное оружие.

По ее словам, заявления западных СМИ о том, что Россия якобы распускала слухи об украинской ядерной бомбе в Крыму - не что иное, как измышления. Она предложила оставить их на совести автора.

Напомним, ранее еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг в статье, опубликованной газетой Gurdian утверждал, что Россия заранее готовилась к "захвату судов в Азовском море".

В частности, в этих целях российской стороной якобы распространялись лживые обвинения против украинского государства, в том числе, относительно попыток ввезти ядерную бомбу в Крым.