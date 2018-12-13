Сообщения о наличии в Крыму ядерного оружия назвали измышлениями
13 декабря 2018, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в Республике Крым могло быть размещено ядерное оружие.
По ее словам, заявления западных СМИ о том, что Россия якобы распускала слухи об украинской ядерной бомбе в Крыму - не что иное, как измышления. Она предложила оставить их на совести автора.
Напомним, ранее еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг в статье, опубликованной газетой Gurdian утверждал, что Россия заранее готовилась к "захвату судов в Азовском море".
В частности, в этих целях российской стороной якобы распространялись лживые обвинения против украинского государства, в том числе, относительно попыток ввезти ядерную бомбу в Крым.
#Захарова: Что касается измышлений про «ядерную бомбу в Крыму», то оставим их на совести Дж.Кинга, который, очевидно, переживает свое скорое расставание с ЕС и со своим нынешним постом. pic.twitter.com/Os0aofsBlR— МИД России ???????? (@MID_RF) 13 декабря 2018 г.