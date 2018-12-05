В России заступили на дежурство боевые лазеры «Пересвет»

Новейшие лазерные комплексы «Пересвет» с 1 декабря заступили на опытно-боевое дежурство в России. Об этом в среду информирует газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

Оснащение этими комплексами начато в 2017 году, оно ведется в рамках Госпрограммы вооружений. Ранее было организовано освоение новой техники личным составом и слаживание боевых расчетов.

Владимир Путин представил лазерный комплекс первого марта 2018 года в рамках послания Федеральному собранию. Название комплексу выбиралось с помощью голосования.





Видео предоставлено газетой «Известия»