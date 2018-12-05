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В России заступили на дежурство боевые лазеры «Пересвет»
5 декабря 2018, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]
Новейшие лазерные комплексы «Пересвет» с 1 декабря заступили на опытно-боевое дежурство в России. Об этом в среду информирует газета Вооруженных сил России «Красная звезда».
Оснащение этими комплексами начато в 2017 году, оно ведется в рамках Госпрограммы вооружений. Ранее было организовано освоение новой техники личным составом и слаживание боевых расчетов.
Владимир Путин представил лазерный комплекс первого марта 2018 года в рамках послания Федеральному собранию. Название комплексу выбиралось с помощью голосования.
Видео предоставлено газетой «Известия»
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