Американские военные эксперты оценили новейший российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» как «новый способ уничтожения американской тяжелой артиллерии».

Новейший российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 способен за пять секунд обнаруживать цели на расстоянии до 25 километров. Это небольшой радиус действия по сравнению с радиолокационными станциями (РЛС), зато 1Б75 способен засекать не только минометные снаряды, представляющие трудность для обнаружения РЛС, но даже хлопок дверью. Кроме того, «Пенициллин» не использует радиомагнитные волны, что существенно снижает вероятность его обнаружения артиллерией противника.

«Пенициллин» засекает шумы и кинетическую энергию с помощью звукотепловых локаторов, установленных на большой стабилизационной платформе с оптико-электронным модулем. Комплекс настолько точен, что может стать «новым способом уничтожения американской тяжелой артиллерии», приводит мнение военных экспертов РИА Новости.