Видео, как вертолет доставлял Су-24 в Кронштадт

В Сети опубликованы кадры уникальной операции по доставке с аэродрома "Пушкин" в Кронштадт самолета Су-24 при помощи вертолета Ми-26. Им управляли летчики авиационного полка Западного военного округа в Санкт-Петербурге.

Многотонный Су-24 станет экспонатом военно-исторического парка ЗВО в Кронштадте. Летчики пролетели почти 60 километров по спецмаршруту. Целью полета был подбор оптимальных скоростей для транспортировки нестандартных грузов - например, многотонных боевых самолетов.