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ВКС России уничтожили террористов, атаковавших Алеппо хлором
25 ноября 2018, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]
Самолеты ВКС России уничтожили боевиков, обстрелявших мирных жителей Алеппо в субботу химическими боеприпасами. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ.
По словам Игоря Конашенкова, российская авиация нанесла удар по артиллерии боевиков, которая накануне, 24 ноября, вела обстрел "мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами".
Самолеты ВКС РФ атаковали позиции террористов, передает ТАСС. Россия предупредила турецких военных по "горячей линии". В результате ударов российских ВКС, все цели боевиков были уничтожены.
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