В ФСО первый этап учений в Кремле назвали успешным
23 ноября 2018, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]
В Центре общественных связей Федеральной службы охраны РФ, ранее отказавшемся комментировать взлет двух вертолетов с территории Кремля, сообщили, что первый этап плановых учений прошел успешно.
Об этом в пятницу сообщает РИА Новости. По словам сотрудника центра, во время учений использовался разный транспорт, не только попавшие на камеры очевидцев вертолеты.
Напомним, как ранее сообщали АН, пресс-секретарь Кремля назвал учения "вполне нормальной практикой", но за более развернутыми комментариями посоветовал обратиться в ФСО.