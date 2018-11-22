В США прошли испытания новой ядерной многофункциональной бомбы

Бомбардировщик ВВС США B-2 испытал новую модернизированную ядерную бомбу B61-12. Отмечается ее повышенная точность, особенность - универсальность заряда, поскольку он может применяться в разных сценариях боевых действий.

Испытание проходило летом на базе ВВС Неллис, которая находится на севере Невады. The National Interest сообщает, что эта бомба может осуществлять взрыв как над поверхностью, так и под поверхностью земли.

У В61-12 теперь новое хвостовое оперение, которое параллельно с использованием инерциальных навигационных систем повысило точность удара.

Вооружение бомбардировщиков B-2 новым оружием - один из этапов модернизации этого типа самолета, который начал выпускаться еще в 1980-х.